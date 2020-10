Acht neue Corona-Fälle

Infizierte Lehrkräfte beschäftigen Corona-Krisenstab

Schwarmstedt. Seit dem 21. Oktober 2020 gibt es acht weitere laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Jeweils einer ist in der Stadt Bad Fallingbostel, der Gemeinde Neuenkirchen und in der Samtgemeinde Schwarmstedt und fünf in der Stadt Walsrode aufgetreten. Die erkrankten Personen und die engen Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der insgesamt an COVID-19 erkrankten Personen im Heidekreis erhöht sich damit auf 169. Zwei Personen gelten als genesen und sind in Bad Fallingbostel und in Soltau wohnhaft. Aktuell sind 38 Menschen im Landkreis erkrankt.Bei zwei Lehrkräften der Freudenthalschule Soltau führten COVID-19-Tests zu positiven Ergebnissen, die bereits gestern gemeldet worden sind. Eine Lehrkraft davon ist im Heidekreis wohnhaft. Von den Lehrkräften wurden zuletzt am 9. Oktober in fünf Klassen Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Im Laufe dieser Woche werden die Schülerinnen und Schüler und andere Kontaktpersonen getestet, um sicherzustellen, dass keine Verbreitung des Virus bei Inbetriebnahme der Grundschule nach den Herbstferien stattfindet. Die Testungen werden vom DRK Kreisverband Fallingbostel im Auftrag des Heidekreises durchgeführt. Das Gesundheitsamt des Heidekreises hat bisher rund 100 Personen als Kontaktpersonen ermittelt, die nun zu den Testungen eingeladen werden. Daneben sind bei einer Lehrkraft der Grundschule Wietzendorf Antikörper nachgewiesen worden, die auf eine frühere Corona-Infektion schließen lassen. Diese Person ist erneut auf COVID-19 getestet worden. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Auch von dieser Schule wurden rund 100 Personen, die von ihr kontaktiert worden sind, ermittelt und zur Testung durch das DRK eingeladen worden. Alle Testergebnisse sollen zum Wochenende vorliegen. Alle getesteten Personen werden über ihr Testergebnis vom Gesundheitsamt und dem DRK informiert. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten, bevor weitere Maßnahmen hinsichtlich des Schulbetriebes entschieden werden.