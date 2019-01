Seminar für Erwachsene mit ADHS / Erlebnisferien für Kinder und Jugendliche

Heidekreis. „ADHS – na und?“ lautet das Thema eines Seminars, das vom 8. bis 10. Februar im GRZ (Geistliches Rüstzentrum) Krelingen stattfindet. Es richtet sich an Erwachsene mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS). Das Seminar soll helfen, Ordnung und Struktur in den Alltag zu bringen sowie Wege zum Umgang mit Stress und den eigenen Emotionen zu finden. Referentin ist Petra Grundmann (Barkelsby). Die Gesundheitspädagogin leitet eine AD(H)S-Selbsthilfegruppe und hat drei erwachsene Söhne mit AD(H)S.Bereits seit einigen Jahren bietet das GRZ Krelingen auch Erlebnisfreizeiten für Kinder mit ADHS an. Die diesjährige Freizeit findet unter dem Motto „Ritter, Römer, Indianer“ vom 7. bis 11. Oktober statt. Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Mit Unterstützung der Betreuer fertigen sie ihr spezielles Outfit und verschiedene Ausstattungsgegenstände selbst an. Ausflüge, ein Nachmittag in einem Indoor-Spielplatz, Spaß beim Baden, Sport und Spiele, gemeinsames Singen und das Erzählen von (biblischen) Geschichten gehören ebenfalls zum Freizeitprogramm.Das weiträumige, parkähnliche Freizeitgelände in Krelingen mit Bolz- und Spielplatz, Minigolf, Lagerfeuerplatz und Reiterhof bietet darüber hinaus ideale Freizeitmöglichkeiten. Das Projekt der ADHS-Kinderfreizeiten in Krelingen wird durch die Stiftung der Kreissparkasse Walsrode unterstützt, sodass Kinder aus dem Geschäftsbereich der Kreissparkasse einen erheblichen Preisnachlass auf die Freizeitkosten erhalten. Erstmals wird in Krelingen in diesem Jahr auch eine Erlebnisfreizeit für Jugendliche mit ADHS angeboten. Unter dem Motto „Natur, Abenteuer, Gemeinschaft“ erleben Jugendliche von 13 bis 16 Jahren spannende Abenteuer und ein abwechslungsreiches Programm. Die Freizeit findet vom 29. Juli bis 2. August in Krelingen statt.Anfragen und Anmeldungen nimmt Hartmut Lauter unter der Telefonnummer (0 51 67) 4 56 oder unter E-Mail HartmutLauter@gmx.de entgegen. Weitere Informationen finden sich auch unter www.grz-krelingen.de/adhs im Internet.