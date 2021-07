Aggressiver Ruhestörer

Schwarmstedt. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde die Polizei im Heidekreis zu insgesamt 20 Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen zeigten sich die Verursacher einsichtig und drehten die Musik leiser. Lediglich in einem Fall widersetzte sich in Schwarmstedt ein 20-Jähriger wiederholt den Anweisungen der Polizei. Gegenüber den Beamten zeigte er sich uneinsichtig, aggressiv und versuchte nach einem Beamten zu schlagen. Er wurde mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er die Nacht verbrachte. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen der Missachtung des Platzverweises auch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.