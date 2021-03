Alarm vertreibt Einbrecher

Buchholz/Aller.Am späten Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr warfen Unbekannte an einem

Bürogebäude in Buchholz/A., An der Autobahn, eine Scheibe mit einem Stein ein

und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zum Objekt. Als der Alarm auslöste,

verließen die Täter das Gebäude ohne Beute. Der Schaden am Fenster beträgt etwa

500 Euro.