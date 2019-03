Alarmanlage löst aus

Buchholz. In der Nacht zu Sonntag gelangten Einbrecher mit Hilfe einer Leiter und durch Aufhebeln eines Fensters im ersten Stock in ein Firmengebäude in Buchholz, An der Autobahn und durchsuchten die Räume. Die Alarmanlage löste aus, die Täter flüchteten. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.