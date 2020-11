Alle Fun startet Weihnachtsaktion

Dieses Jahr auch Senioren bedenken

Schwarmstedt. Für die meisten Menschen müssen es zu Weihnachten keine Berge von Geschenken sein - aber wenn am Heiligen Abend so gar kein Päckchen unter dem Weihnachtsbaum liegt, ist die Enttäuschung groß. Wer aber beschenkt Familien mit Kindern oder Senioren, da wo das Geld knapp ist und es gerade mal als Grundversorgung reicht? Dem Verein Alle Fun ist es ein großes Anliegen, gerade diese Personen zu unterstützen, daher haben die Initiatoren die Aktion Weihnachtswunschbaum ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Rewe, dem Haus Dorotheenhof und Edeka Wilde werden sie in diesem Jahr zwei Weihnachtswunschbäume aufstellen. Einen für Kinder - und Jugendliche bis18 Jahre bei Rewe sowie einen für Senioren aus der Samtgemeinde Schwarmstedt und Umgebung bei Edeka. Die Wunschzettel zu dieser Aktion, gibt es ab sofort, über dieWebseite www.alle-fun.de. Alternativ liegen diese bei Rewe und Edeka Wilde aus. Informationen gibt es unter info@alle-fun.de oder unter Telefon (01525) 31 31 840.