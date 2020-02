Aller-Leine-Tal-Projekt: „Allerauto“

Infoveranstaltung – „E-Carsharing auch in Hodenhagen?“

Heidekreis. Zum Thema „E-Carsharing auch in Hodenhagen?“ findet eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr in Hodenhagen, Rathaus Sitzungsraum OG, Bahnhofstraße 30 statt. Bereits ab 18.30 Uhr können vor dem Rathaus die Allerautos besichtigt werden. Programm: Begrüßung und Einführung/Moderation durchSamtgemeindebürgermeister Carsten Niemann; Vorstellung des Projektes „Allerauto“; Praxisbericht Betrieb E-Car-Station Schwarmstedt – wie funktioniert’s?; Erfahrungen aus erster Hand „E-Auto-teilen und fahren“; Fragerunde; Nächste Schritte: Wie geht’s weiter?; „Ran an´s Auto“– Probefahren. Veranstaltet wird der Informationsabend von derSamtgemeinde Ahlden, Gemeinde Hodenhagen und Regional- und die Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG (REALWeg). Über eine zahlreiche Teilnahme würden sich die Organisatoren sehr freuen, eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich.