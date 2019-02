Aller-Leine-Tal-Projekt: „Allerauto“ in Schwarmstedt

Nächste Sprechstunde und Stammtisch „E-Carsharing Schwarmstedt“

Schwarmstedt. Der Arbeitskreis E-Carsharing Schwarmstedt möchte auch in diesem Jahr weitere Interessenten für die Nutzung des Allerauto gewinnen und mit den bisherigen Nutzern in Form eines Stammtisches einen Austausch über das E-Autofahren organisieren. Interessenten können ohne Anmeldung im Seniorenbüro Schwarmstedt, Hauptstraße 4, vorbeikommen. Nächster Termin: Montag, 25. Februar, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr. Bereits ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit Anträge für eine Mitgliedschaft abzugeben. Dazu ist es notwendig, die Papiere wie Personalausweis und Führerschein mitzubringen.Nutzer-Interessenten können sich vorab auf der Internetseite www.allerauto.de informieren.Anfragen sind bei auch beim Projektsprecher Schwarmstedt Jörg Zöllner, Telefon (0 50 71) 5 15, per E-Mail jzschwarmstedt@online.de möglich.