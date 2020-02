Aller-Leine-Tal-Projekt: „Allerauto“ in Schwarmstedt

Nächste Sprechstunde und Stammtisch „E-Carsharing Schwarmstedt“

Schwarmstedt. Der Arbeitskreis E-Carsharing Schwarmstedt blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und möchte das Thema E-Mobilität – Auto teilen weiter diskutieren. Das Bürgerprojekt „Allerauto“ und die praktischen Anforderungen im Alltagsbetrieb stehen auf der Tagesordnung und die Erfahrungen mit dem Fahren von E-Autos. Die nächste Gesprächsrunde dazu findet am Donnerstag, 27. Februar, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr statt. Interessenten können ohne Anmeldung im Kaminzimmer des Uhle-Hofes Schwarmstedt, Unter den Eichen 2, vorbeikommen. Neue Nutzer-Interessenten können sich vorab auf der Internetseite www.allerauto.de informieren und bereits ab 18.30 Uhr im Kaminzimmer gezielt Fragen an die Organisatoren stellen.Auskünfte sind bei auch beim Projektsprecher der Gruppe Schwarmstedt Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15 und per E-Mail jzschwarmstedt@online.de möglich.