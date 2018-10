„Allerauto“ in Schwarmstedt

Nächste Sprechstunde und Stammtisch

Schwarmstedt. Die Ladesäule ist bereits installiert und wird in Kürze an das Stromnetz angeschlossen. Die Eröffnung der E-Car-Sharingstation in Schwarmstedt steht also kurz bevor. Die Allerautos – ein Renault ZOE und ein Nissan eNV200EVALIA – stehen bereits zur Verfügung und können von interessierten Nutzern für Probefahrten genutzt werden.Für alle, die sich für das Projekt „E-Auto teilen“ interessieren und sich mit den wichtigsten aktuellen Informationen und Materialien zum Mitmachen versorgen wollen, bietet der Arbeitskreis Schwarmstedt eine Sprechstunde beziehungsweise einen Stammtisch für das Ausfüllen von Beitrittserklärungen an. Nächste Möglichkeit: ohne Anmeldung am Montag, 22. Oktober, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Seniorenbüro Schwarmstedt, Hauptstraße 4.Nutzer-Interessenten können sich vorab auf der Internetseite www.allerauto.de informieren.Anfragen sind bei auch beim Projektsprecher Schwarmstedt Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15 oder per E-Mail unter jzschwarmstedt@online.de möglich.