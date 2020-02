Allerlei rund um das Osterei

Schwarmstedt. Der Handarbeitskreis der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde lädt mit Hobbykünstlern zu einem Osterbasar am Sonntag, 15. März, von 13 bis 17 Uhr in das Gemeindehaus in Schwarmstedt ein. Angeboten werden Basteleien, Mobile, Taschen, Decken, Gestricktes, Socken und allerlei rund ums Osterei. Eine Kaffeestube und ein vergnügliches Ratespiel runden das Angebot ab.