Altpapiersammlung

Bothmer. Die Jugendfeuerwehr Bothmer freute sich über die große Resonanz am

Sammeln von Altpapier in 2018. Nicht nur Bothmeraner, sondern Bürger aus der ganzen Samtgemeinde brachten jeden Samstag zwischen 9.30 und 11 Uhr ihr Altpapier zur

Sammelstelle am ehemaligen Kalksandsteinwerk nach Bothmer. „Wir sind darauf angewiesen, dass die Bürger ihr Altpapier zu uns bringen, da eine Haussammlung durch die Jugendlichen ein zu großer Aufwand wäre und auch mit den Sicherheitsbestimmungen der Feuerwehren nicht vereinbar ist.“ Als Anerkennung gibt es am Sonnabend, 5. Januar 2019, in der Zeit der Altpapierannahme kalte und heiße Getränke von den Feuerwehrkameraden der

Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr.