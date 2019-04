Angestellte fassen Dieb

Schwarmstedt. Ein 25-jähriger Ladendieb ist am Mittwochmittag, 17. April, gegen 13.10 Uhr, beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Straße Mönkeberg beobachtet und auf seiner Flucht gefasst worden. Zwei Angestellte des Marktes und ein Angestellter der gegenüberliegenden Tankstelle verfolgten den jungen Mann und konnten ihn nach kurzer

Zeit stellen. Er wurde an die Polizei übergeben. Gestohlen hatte er Gegenstände im Wert von rund 77 Euro. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.