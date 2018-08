Anmeldeschluss verlängert

Heidekreis. Elektromobilität oder kurz E-Mobilität ist in aller Munde. Sie gilt als klimafreundlich und zukunftsträchtig. Aber was kann E-Mobilität derzeit leisten und was kostet sie im Alltag?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten lädt die Energieagentur Heidekreis alle Interessierten am Freitag, 24. August, ab 16 Uhr zur kostenfreien Veranstaltung „E-Mobilität (er)fahren“ in die „Alte Reithalle" in Soltau ein. Um möglichst vielen Interessierten das Thema Elektromobilität nahe bringen zu können, wurde der Anmeldeschluss für die Veranstaltung verlängert.