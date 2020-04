Anmeldung per Brief

Lindwedel. Auf Grund der derzeitigen Situation laufen die Schulanmeldungen für die

Grundschule Lindwedel für das Schuljahr 2021/2022 in diesem Jahr per Brief. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollenden werden.

Die Eltern erhalten bis Ende April ein Anmeldeformular zugeschickt. Bitte die vervollständigten Unterlagen bis zum 15. Mai an die Grundschule Lindwedel zurückschicken. Wer bitte keine Post erhält oder Fragen hat, wende sich bitte unter der Telefonnummer (05073) 12 92 an die Schule (Anrifbeantworter).