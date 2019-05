Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Schwarmstedt. Nach den Sommerferien startet der Konfirmandenunterricht für die neuen Vorkonfirmanden in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Laurentius in Schwarmstedt. Dazu können alle Schüler aus den Ortschaften der Kirchengemeinde angemeldet werden, die nach den Sommerferien in die siebte Klasse kommen, evangelisch sind, Interesse am Konfirmandenunterricht haben und April/Mai 2021 konfirmiert werden wollen. Auch Kinder, die noch nicht getauft worden sind – und konfirmiert werden wollen – sind herzlich willkommen. Zur Anmeldung sind alle Eltern sowie die neuen Konfirmanden eingeladen, am Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr in die Kirche zu kommen. Mitzubringen sind Schreibzeug und (gegebenenfalls) die Taufurkunde.