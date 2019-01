Arbeitsmaterial von Baustellen gestohlen

Heidekreis. Im Verlauf der vergangenen zweieinhalb Wochen entwendeten Unbekannte von einer Baustelle am Hartemer Weg in Bad Fallingbostel insgesamt drei Baugerüste im Wert von rund 6.200 Euro. Etwa im gleichen Zeitraum stahlen Diebe insgesamt 15 sogenannte Schalungsträger im Wert von 1.500 Euro von einer Baustelle an der K 148 in Walsrode. Auch in Lindwedel schlugen sie zu. Auf einer Baustelle an der L 190 hebelten sie insgesamt fünf Baucontainer auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Baumaschinen. Hier ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Fallingbostel, Walsrode oder Schwarmstedt unter den bekannten Nummern.