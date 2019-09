Auf den Spuren der Vergangenheit - Wo Aller und Leine zusammenfließen

Zweiter Teil des Vortrages am 26. September

Schwarmstedt. Schwarmstedt liegt unweit des Zusammenflusses der Flüsse Aller und Leine, die für die niedersächsische Landschaft eine sehr prägende Wirkung haben und das Landesinnere über die Weser mit der Nordsee verbinden. Diese Situation ist verkehrstopografisch von großer Bedeutung und der Zusammenfluss von Aller und Leine entwickelte sich zu einem wichtigen Mosaikstein im norddeutschen Handelsnetz. Nachdem bereits im Jahr 2018 ein Vortrag über die großräumige Einbettung des Schwarmstedter Raums in die norddeutsche Archäologie erfolgt ist, soll nun gezielt der Raum Schwarmstedt beleuchtet werden. Die archäologischen Fundstellen werden von den ältesten Bestattungsplätzen der Jungsteinzeit bis zu den befestigten Adelshöfen des Mittelalters und der Neuzeit beleuchtet und führen hin zur Entstehung des heutigen Schwarmstedts und seiner Umgebung.Mario Pahlow ist seit 2015 Bezirksarchäologe für den ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg. Er hat in Kiel seinen Magisterabschluss gemacht und in Göttingen über das Siedlungswesen der jüngeren Bronze- bis älteren Eisenzeit in Nordostniedersachsen promoviert.Dieser Vortrag findet am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr im Schwarmstedter Uhle-Hof statt. Für diese Veranstaltung des Vereins Uhle-Hof erhalten Interessierte Karten für acht Euro bei Lotto Toto, von Bostel, Bahnhofstraße 6 in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78 und an der Abendkasse.