Auf den Spuren des Postmeisters

Geführte Radtour zwischen Wieckenberg, Winsen und Wolthausen

Heidekreis. Eine geführte Radtour auf den Spuren des General-Erbpostmeisters Stechinelli findet am Sonnabend, 18. Mai, ab 10 Uhr statt. Die Teilnehmer können eintauchen in die Zeit der Postkutschen, Postillione und Postpferde. Die versierte Gästeführerin Sabine Sattler-Kosinowski erwartet die Teilnehmer an der Stechinelli-Kapelle in Wieckenberg zu der rund sechs-stündigen Radtour (circa 40 Kilometer) auf gut ausgebauten Radwegen. Unterwegs besteht die Möglichkeit, die mitgebrachte Rucksackverpflegung zu genießen. Informationen und Anmeldungen unter Telefon (0 51 64) 85 76. Kosten: zehn Euro/Person, Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlren fünf Euro.