Auffahrunfall am Stauende

Essel/A7. Am Donnerstag gegen 15.05 Uhr kam es auf der linken Fahrspur der A7

im Bereich Essel, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen der Raststätte Allertal und

der Anschlussstelle Westenholz zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere

Beteiligte verletzt wurden. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Leer

schaffte es nicht mehr rechtzeitig vor einem Stauende zu bremsen, fuhr in einen

Pkw Seat und schob diesen auf einen Porsche. Der Unfallverursacher wurde bei dem

Geschehen lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus. Sein 25jähriger Beifahrer, der 33-jährige Fahrer des Seat sowie

der 68-jährige Fahrer des Porsche trugen leichte Verletzungen davon. Für die

Hubschrauberlandung wurde die Fahrbahn in Richtung Hamburg komplett gesperrt.

Die Fahrstreifen wurden sukzessive wieder freigegeben. Der Gesamtschaden wird

auf rund 16.000 Euro geschätzt.