Aufräumen, aussortieren, verkaufen

Ferienprogramm-Flohmarkt am 10. August

Schwarmstedt. Traditionell findet am letzten Sonnabend in den Sommerferien der Kinder- und Familien-Flohmarkt auf dem Schwarmstedter Rathausplatz statt. In diesem Jahr am 10. August, von 9 bis 13 Uhr. Wie immer ohne Anmeldung, die Platzvergabe erfolgt nach Verfügbarkeit. Anstelle eines Standgeldes wird um eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde gebeten. Inforückfragen beim Veranstalter - dem Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt - unter Telefon (0 50 71) 5 15. Für Verpflegung wird gesorgt sein.