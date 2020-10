Glasfaser-Beratung in Gilten und Norddrebber

Gilten/Norddrebber. Glasfaser-Aufträge für schnelles Internet sind ab sofort möglich. Aus diesem Grund finden an den Sonnabenden, 24. und 31. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in den Dorfgemeinschaftshäusern Gilten und Norddrebber Beratertage statt. Das Angebot richtet sich an alle im Ausbaugebiet Gilten und Norddrebber, die die nur jetzt bestehende Chance eines Glasfaser-Anschlusses ohne Anschlussgebühren nutzen wollen. Die örtlichen Vereine bitten alle Bürger bei Vertragschluss den Vereinscode für Gilten VWK2009498 und für Norddrebber VWK2009499 anzugeben. Nur dann erhalten die Vereine 50 Euro von htp für ihre Vereinsarbeit und die Dorfgemeinschaft, berichtet Björn Gehrs über die Glasfaser-Initiative. Informationen zum Thema Glasfaseranschlüsse gibt es auch im Internet unter www.Glasfaser-Initiative-Schwarmstedt.de oder telefonisch unter (0 50 71) 9 68 40 oder (0 50 71) 8 00 02 76.