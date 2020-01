Aus Farben wird Kunst

Allerhof-Bilder Ausstellung in Bosse

Bosse. Die Allerhof-Bilder Ausstellung „Welt der Farben“ wird am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr im Allerhof in Bosse eröffnet. Hierzu lädt der Verein „Farbpalette“ alle Interessierten herzlich ein. Die Besucher können sich auf eine farbenfrohe Fülle an Kunstwerken in Öl, Acryl, Aquarell und verschiedenen Mischtechniken freuen. Die Bilder können bis zum 22. April während der Öffnungszeiten des Allerhofes betrachtet werden. Für alle Kunstinteressierten, die selber aktiv in die Schönheit der Kunst und Farben eintauchen wollen, bietet der Verein im lichtdurchfluteten Atelier in Tietlingen 7 in Walsrode/Honerdingen die Möglichkeit verschiedene Maltechniken kennenzulernen. Die Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr. Mit fachlicher Unterstützung der Dozentin Monika Bittner im 14-tägigen Wechsel und einen Sonnabend im Monat von 10 bis 16 Uhr. Weitere Auskünfte gibt gerne der 1. Vorsitzende Jürgen Seyfert unter Telefon (0 51 61) 7 19 35.