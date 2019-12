Seminar auf dem Jugendhof in Idingen

Heidekreis. Der Jugendhof Idingen bietet in Zusammenarbeit mit der Kreissportjugend und dem Kreisjugendring Heidekreis seit vielen Jahren die Ausbildung zum Jugendleiter an. Das nächste Seminar beginnt im Januar 2020 und ist mit dem Erwerb der JuLeiCa (Jugendleitercard) verbunden.Der dreiteilige Kurs findet an Wochenenden statt und richtet sich an alle, die in einer Kinder- oder Jugendgruppe aktiv sind und sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagieren wollen. Das Ziel des Kurses ist es, das theoretische und praktische Wissen zu vermitteln, das für eine abwechslungs- und erfolgreiche Gruppenarbeit nötig ist, um damit eine sichere Grundlage für die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Von den fachkundigen Referenten wird klargestellt, dass es trotz der gestiegenen Anforderung in der Jugendarbeit, es immer noch viel Spaß und Freude bereiten kann sich für Kinder- oder Jugendgruppen zu engagieren. Außerdem werden weitere Themenschwerpunkte sein: Fragen der Gruppenpädagogik und der Gruppendynamik; Rechte und Pflichten von Jugendleitern; Erlebnispädagogik und Spielpädagogik; Gestaltung und Organisation von Gruppentreffen, Aktionen, Fahrten und Lagern; Förderung von Motivation und Kreativität in der Jugendgruppe; Lösung von Konflikten und Problemen in der Jugendgruppe.Am 24. Januar 2020 beginnt die nächste Ausbildung zum Jugendleiter. Der dreiteilige Kurs wird im Februar fortgesetzt. Teilgenommen werden kann ab 16 Jahren. Interessierte können sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.