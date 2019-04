Ausschuss tagt

Gilten. Die nächste Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Gilten findet am

Donnerstag, 16. Mai, um 14 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus in der Schulstraße in Gilten statt.

Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Besichtigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze.