Ausschuss tagt

Schwarmstedt. Die nächste Sitzung des Bau-, Wege-, Natur- und Umweltausschusses der Gemeinde Schwarmstedt findet am Montag, 29. April, um 16 Uhr, im Uhle-Hof-Saal, Unter den Eichen 2, in Schwarmstedt statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Besichtigung der Straßen, Wege und Plätze und der Antrag des Senioren- und Behindertenbeirats auf Einrichtung einer Bedarfs-Fußgängerampel an der Moorstraße.