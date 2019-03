Ausschusssitzung

Lindwedel. Die nächste Sitzung des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Lindwedel findet am Mittwoch, 3. April, um 16 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße 1 in Lindwedel statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Pflichtenbelehrung und Verpflichtung der wählbaren Bürger gemäß § 43 NKomVG Fragen der Einwohner zu Beratungsgegenständen und anderen Gemeindeangelegenheiten sowie Besichtigung der Straßen, Wege und Plätze.