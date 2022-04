Ausschusssitzungen

Einwohner kommen zu Beginn zu Wort

Schwarmstedt. Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Feuerwehr und Digitales der Samtgemeinde Schwarmstedt tagt am Mittwoch, 20. April, um 19 Uhr in der Grundschule Bothmer. Es geht schwerpunktmäßig um den aktuellen Haushalt. Der steht auch auf der Tagesordnung des Jugend-,Sport-, Kultur- und Sozialausschusses am Donnerstag, 21. April, um 16 Uhr im Uhle-Hof in Schwarmstedt. Dort geht es auerdem um Zuschüsse an Verbände, Vereine, das Klingende Museum und die Kunstschule Pinx. Gleich im Anschluss tagt am selben Tag am selben Ort um 17.30 Uhr der Ausschuss für Umwelt, Natur und Wirtschaftsförderung. Hier geht es außer dem Haushalt um die Finanzierung einer Bürokraft und die Entwicklung eines Prüfungsverfahrens für die Prüfung aller Beschlüsse im Hinblick auf Klimarelevanz. Der Schulausschuss tagt am Mittwoch, 20. April, um 17 Uhr in der Grundschule Bothmer und beschäftigt sich ebenfalls mit dem Haushalt. Einwohnerfragestunden steht jeweils zu Beginn der Sitzungen auf der Tagesordnung.