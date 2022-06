Ausstellung im Gemeindehaus

Mehr als 20 Jahre Deutschkurs für Zugewanderte

Schwarmstedt. Deutschunterricht für Zugewanderte findet seit dem Jahr 2000 im evangelischen Gemeindehaus statt. Wer hätte gedacht, dass sich dieses Angebot zum „Dauerbrenner“ entwickeln würde,fragen die Verantwortlichen. Auf Hilke Baum geht die Einrichtung des Deutschkurses zurück. Sie hat anfangs die Menschen zuhause aufgesucht und mit ihnen Deutsch gelernt. Aber als die Zahl der Lernwilligen stieg, musste ein zentraler Raum her. Und der fand sich im evangelischen Gemeindehaus. In erster Linie geht es darum, die deutsche Sprache zu erlernen, aber gleichzeitig werden auch Kompetenzen im Alltagsleben vermittelt (… wie geht Mülltrennung?), oder die Schüler bringen ihre Behördenpost mit. So haben sich auch für den Diakonieausschuss neue Aufgaben erschlossen, als es darum ging die Menschen zu unterstützen und zu integrieren. Und dieser runde Geburtstag soll nun an diesem Wochenende nachträglich gefeiert werden. Passend dazu wird die Ausstellung des Landkreises Heidekreis „Wir im Heidekreis- ankommen und bleiben!“ gezeigt. Darin werden verschiedene Migranten aus dem Heidekreis porträtiert. Diese Ausstellung ist von dem Team vor Ort noch mit Porträts von Zugewanderten aus der Samtgemeinde Schwarmstedt ergänzt worden. Die Ausstellung ist gesterm Abend eröffnet worden, am heutigen Sonnabend ,11. Juni, von 14 bis 17 Uhr und am morgigen Sonntag, 12. Juni. nach dem Gottesdienst zum Jubiläum von 11.30 bis 17 Uhr zu besichtigen. In der Woche vom 13. bis 17. Juni sind Teile davon noch im Foyer der Filiale der Kreissparkasse zu sehen.