Verein Farbpalette präsentiert „Ansichtssache“

Schwarmstedt. Am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr lädt der Verein Farbpalette zur Ausstellungseröffnung im Uhle-Hof unter dem Titel „Ansichtssache“ ein. Unter dem Titel zeigen die 22 Mitglieder des Vereins ihre überwiegend in diesem Jahr entstandenen Werke.Die Werke sind in Öl, Acryl oder Aquarell ausgeführt, einige Werke auch in sehr unterschiedlichen Mischtechniken. So sehr, wie sich die Arbeiten schon in ihren Techniken unterscheiden, gibt es auch Unterschiede in Stil, Themen, Motiven und künstlerischem Ausdruck. Die Vereinsmitglieder freuen sich darauf, ihre Bilder einem hoffentlich zahlreichen und interessierten Publikum präsentieren zu können. Die Ausstellung ist geöffnet ab dem 12. Oktober und schließt am Sonntag, 25. Oktober. Sie ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.Das Atelier des Vereins hat seinen Sitz in Tietlingen in der ehemaligen Kunstscheune. Die Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr, sowie einen Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr. 14-tägig und samstags findet der Unterricht unter fachlicher Leitung von Monika Bittner statt. Für weitere Informationen steht der erste Vorsitzende Jürgen Seyfert unter der Telefonnummer (0 51 61) 7 19 35 zur Verfügung. Für alle, die gerne mal „reinschnuppern“ wollen, besteht die Möglichkeit an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr kostenfrei beim Malen einfach „abzutauchen“.Weitere kunstbegeisterte Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Einfach in die Schönheit der Kunst und Farben eintauchen.