Auszeichnung an der Kunstschule

Kompetenznachweis Kultur von Gudrun Pieper übergeben

Schwarmstedt. Im kleinen Kreis von fünf Jugendlichen des Offenen Ateliers PINX 4U inSchwarmstedt wurde am letzten Sonnabend von der Landtagsabgeordneten Gudrun Pieper der Kompetenznachweis Kultur an zwei von ihnen verliehen. Ausgezeichnetwurden Silvy Arz, 16 und Maryam Ado, 14. Beide haben als Teil desOffenen Ateliers mit viel Engagement und Fleiß seit August 2020konsequent und regelmäßig an ihren Projekten in der Kunstschulegearbeitet. Sie gehören zu einer kleinen Gruppe der PINXler, die sichtrotz strenger Hygienevorschriften der Kunstschule PINX nicht davonabhalten ließen, mit Freude in der Kunstschule PINX zu erscheinen. Derbundesweite Kompetenznachweis Kultur ist ein Bildungspass, dendie Kunstschule PINX regelmäßig an Jugendliche verleiht. Er wird anJugendliche ab zwöf Jahre vergeben, die aktiv an künstlerischen oderkulturpädagogischen Angeboten teilnehmen. Der KNK wird gemeinsam mit denJugendlichen erarbeitet und zeigt die Kompetenzen auf, die sie ausmachenund die sie in der Kunstschule erworben haben. Bei PINX werden nicht nurkünstlerische und kulturelle Kompetenzen erworben, sondern besondersauch soziale und Eigenkompetenzen. So sagt Silvy über ihr Tun: „Kunst ist für mich alles. Hier gibt es kein Falsch und Richtig. Hier kann ich selbst entscheiden, was ich tue. BeiPINX liebe ich die große Vielfalt, die Gemeinschaft mit den anderen und die größere Freiheit, hier werde ich zu nichts gezwungen. " Maryam betont: „Künstlerisch zu arbeiten ist fürmich das Betreten einer anderen Welt. Diese gemeinsame andere Weltbesteht aus unendlich vielen Farben und ganz vielen Möglichkeiten. Dortin dieser Welt kann ich andere treffen, und doch hat dort auch jederwiederum seine eigene kleine besondere Welt." Gudrun Pieper betontegegenüber den fünf Jugendlichen die Bedeutung dieses KMK auch fürberufliche Bewerbungen, für Praktika oder Ausbildungsplätze. Sie sagte:"Es ist ein Schatz, den ihr hier für euch habt und mit dem KMK in denHänden haltet." Auch der erste Vorsitzende der Kunstschule PINX, SvenQuittkat, freute sich, bei dieser Verleihung dabei sein zu können.Hildegard Strutz, die den KMK mit den Jugendlichen erearbeitet hat,verleiht diesen bereits seit mehr als 15 Jahren an Kinder undJugendliche der Kunstschule PINX. Weitere Informationen unter: