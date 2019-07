Auszeichnung für energieeffizientes Bauen und Sanieren

Noch bis zum 19. Juli 2019 für eine „Grüne Hausnummer“ bewerben

Heidekreis. Energieeffizientes Bauen und Sanieren ist im Heidekreis schon von weitem erkennbar. In den vergangenen beiden Jahren haben die Energieagentur Heidekreis und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen bereits 50 Wohngebäude mit einer „Grüne Hausnummer“ ausgezeichnet. Seit 20. Mai läuft die vierte Bewerbungsrunde für die landesweite Auszeichnung für Hauseigentümerinnen und -eigentümer, deren Neubau mindestens den Anforderungen „KfW-Effizienzhaus 55“ entspricht oder die ihren Altbau besonders energieeffizient saniert haben.„Wir haben bei den ersten beiden Bewerbungsrunden zahlreiche Beispiele aus der Praxis prämiert und ich bin mir sicher, dass es im Heidekreis noch weitere Wohngebäude gibt, die eine Auszeichnung erhalten können“, meint Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis. „Vom hochwertig sanierten über einhundert Jahre alten Fachwerkhaus bis zum modernen Neubau im Standard „KfW-Effizienzhaus 40 Plus“ war eine große Bandbreite an effiziente Wohnobjekten vertreten“, ergänzt er. Eine Übersicht zu allen bisherigen Preisträgern gibt es auf der Webseite der Energieagentur Heidekreis (www.energieagentur-heidekreis.de). Hier finden sich auch weitere Informationen zur aktuellen Bewerbungsrunde und die Bewerbungsbögen können direkt heruntergeladen werden. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme zur Energieagentur per Telefon (0 51 62) 9 85 62 98 oder E-Mail info@energieagentur-heidekreis.de möglich. Einsendeschluss für die vollständigen Bewerbungsunterlagen zur „Grünen Hausnummer“ ist der 19. Juli. Als zusätzlichen Anreiz für eine Bewerbung verlosen die Organisatoren unter allen Preisträgern drei Geldpreise.