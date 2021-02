Automat aufgebrochen

Buchholz/Aller. In der Nacht zu Dienstag öffneten Unbekannte auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße An der Autobahn gewaltsam einen Staubsaugerautomaten. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich kein Bargeld in dem Automaten, so dass die Täter leer ausgingen. Der Schaden am Automaten beträgt etwa 200 Euro.