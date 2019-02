Automatenaufbrechern gelingt die Flucht

Schwarmstedt. In der Nacht zu Dienstag, gegen 2.30 Uhr, meldete ein Zeuge einen Automatenaufbruch an der Maschstraße in Schwarmstedt. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten drei Täter in unterschiedliche Richtungen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter entkommen. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt, Diebesgut nicht

erlangt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.