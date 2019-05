B 209: Fahrbahnerneuerung zwischen Schneeheide und Walsrode

Heidekreis. Im Zuge der Bundesstraße 209 zwischen Schneeheide und Walsrode finden seit dem 6. Mai Maßnahmen zur Erneuerung der Fahrbahn statt. Ab Montag, 27. Mai, bis voraussichtlich zum 8. Juni erfolgt die Umsetzung des zweiten und dritten Bauabschnitts. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Die Sanierung der Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt, im Bereich der Autobahnanbindung „Walsrode-West“, erfolgt unter halbseitiger Straßensperrung mit Ampelregelung. Daher ist die Anbindung der Autobahn A 27 aus Richtung „Kirchboitzen“/„Rethem“ kommend während der Bauarbeiten frei. Von der A 27 kommend in Richtung Walsrode ist die Fahrbahn wegen der Arbeiten im dritten Bauabschnitt voll gesperrt. Dem Verkehr der A 27 mit Ziel Walsrode und dem Verkehr aus Walsrode mit Ziel A 27 wird empfohlen die AS Walsrode-Süd zu nutzen.

Die Ausführung des dritten Bauabschnittes, von der Autobahnanbindung „Walsrode-West“ bis zur Kreuzung „Verdener Straße“/„Bismarckring in Walsrode, erfolgt zeitgleich zum zweiten Bauabschnitt unter Vollsperrung der B 209.

Während der Bauausführung muss der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. Aus „Kirchboitzen“/„Rethem“ kommend an der Kreuzung B 209/K 117/K 121 verläuft die Umleitungsstrecke über die K 121 „Schneeheide“ nach Fulde. In Fulde geht es weiter über die K 120 „Oskar-Wolff-Straße“ nach Walsrode zurück auf die B 209 „Verdener Straße“. Für die Gegenrichtung gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung. Die Umlei- tungsstrecken werden rechtzeitig ausgeschildert. Der Busverkehr ist während der Bauausführung mit Einschränkungen möglich. Für nähere Informationen hinsichtlich des ÖPNV wird darum gebeten, sich mit den örtlichen Busunternehmen in Verbindung setzen.

Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstre- cken.