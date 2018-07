Baggerdiebstahl misslungen

Buchholz. In der Nacht zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf einer Baustelle im Industriegebiet An der Autobahn in Buchholz/A. abgestellten Radladers ein und versuchten dessen Zündung kurzzuschließen. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise werden an die Polizeistation Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 51 14 90, erbeten.