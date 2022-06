Bahnbetreiber im Uhle-Hof

Schwarmstedt. Das Thema Bahn beschäftigt viele Menschen in der Samtgemeinde Schwarmstedt und im Heidekreis, denn auch nach dem Betreiberwechsel von Erixx zu Start gibt es viele Kritikpunkte. Der Schwarmstedter Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs hat die Initiative ergriffen und lädt daher am Mittwoch, 29. Juni ,um 19 Uhr zu einer öffentlichen Versammlung in den Uhle-Hof Schwarmstedt ein. Hierzu hat der Bahnbetreiber seine Teilnahme zugesagt. Auf dem Podium wird daher Matthias Hoff als Leiter der Start Niedersachsen Mitte sich den Fragen stellen. Als kommunale Vertreter werden der Erste Kreisrat Oliver Schulze und Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs vertreten sein. Die Einladung richtet sich an alle Interessierten, insbesondere den betroffen Bahnkunden. Ziel ist es Mängel abzustellen und den Bahnverkehr zu verbessern.