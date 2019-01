Bank auseinandergebaut und beschmiert

Schwarmstedt. Unbekannte bauten im Zeitraum der vergangenen drei Wochen eine gespendete, massive Bank auseinander, die an der „alten Leine" in Schwarmstedt aufgestellt war. Bereits im Sommer 2018 war die Rückenlehne und insbesondere eine „Erinnerungsplakette“ mit Farbe beschmiert worden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.