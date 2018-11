Bargeld und Uhren entwendet

Schwarmstedt. Am Montag, in der Zeit zwischen 17.05 und 18.15 Uhr, hebelten Unbekannte das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses am Meisenweg in Schwarmstedt auf, durchsuchten es und entwendeten Bargeld, Uhren und vermutlich weitere Gegenstände. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.