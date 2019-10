Basar mit Tombola

Schwarmstedt. Der Handarbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Schwarmstedt St. Laurentius sowie Hobbykünstler laden zu einem Basar am Sonntag, 10. November, von 10.30 bis 17 Uhr in das Gemeindehaus an der Hauptstraße 3a ein. Angeboten werden Decken, Taschen, Gestricktes (Strümpfe), Gehäkeltes, Holzarbeiten, Schmuck, Fensterbilder, Mobiles, geschmückte Kerzen, beleuchtete Flaschen und vieles mehr. Eine Tombola, Kaffee und Kuchen stehen bereit. Ein buntes Programm wartet auf die Besucher.