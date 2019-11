Bauarbeiten für Packstation starten

Schwarmstedt. Als neuen Service der Post wird Anfang Dezember in Schwarmstedt eine Packstation aufgestellt werden. Der Standort ist gegenüber der Post am Schuhhaus von Bostel. Mit den Bauarbeiten soll in Kürze begonnen werden. Damit wird es möglich 24 Stunden am Tag die eigenen Pakete abzuholen. „Ich freue mich, dass die Post diese Forderung der Bürger aufnimmt und nun ihr Angebot um die Packstation erweitert. Bei den Bürgerversammlungen zum Thema Postzustellung war dies eine häufig genannte Forderung“, berichtet Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. Zusätzlich zur Abholung in der Wunschfiliale bietet die Packstation eine weitere Möglichkeit die eigenen Pakete zu bekommen und wird daher von vielen Bürgern schon lange gewünscht. Die Mitarbeiterinnen der Post helfen gern bei der Beantragung.