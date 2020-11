Bauerntag abgesagt

Krelingen. Das GRZ Krelingen muss aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage und -Verordnungen das Schauspiel „Veronika. Und andere ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ (geplant für den 13. Nopvember) und den Krelinger Bauerntag (geplant für den 21. November) absagen. Die Gottesdienste finden unter Berücksichtigung der Regeln zur Pandemie-Eindämmung weiterhin sonntags um 10 Uhr in der Heinrich-Kemner-Halle statt. Die Predigten sind anschließend in der Mediathek unter media.grz-krelingen.de abrufbar.