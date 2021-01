Behördengänge digital

Heidekreis richtet Servicekonto ein

Heidekreis. Ab sofort steht denBürgern im Heidekreis die Möglichkeit offen, über das Servicekonto „Open Kreishaus“ mit der Kreisverwaltung in Kontakt zu treten. Die Zusammenarbeit und Vernetzung aller zwölf Kommunen im Arbeitskreis E-Government hat den Weg für eine einheitliche Portallösung geebnet, welche im gesamten Heidekreis zum Einsatz kommen wird. Im ersten Schritt öffnet die Kreisverwaltung diesen Zugang, weitere Kommunen werden zeitnah den digitalen Weg ins "Amt" ermöglichen. Walsrode, Schwarmstedt, Schneverdingen, Bispingen und Bad Fallingbostel stehen neben weiteren bereits in den Startlöchern, um kreisweit eine einheitliche Plattform für Online-Angebote zu bieten. Kommunale Servicekonten sind ein wichtiges Element bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Sie erlauben es Bürgern, sich bei ihrer Verwaltung zu registrieren und Online-Angebote zu nutzen. Sichere Kommunikation, der Austausch von Dokumenten und das Einreichen von Unterlagen bei der Arbeitsvermittlung sowie die Beantragung von Unterhaltsvorschuss und Schülerfahrtkosten sind erste umgesetzte Verwaltungsdienst-leistungen im Heidekreis. Perspektivisch werden die Beantragung von Hartz-IV-Leistungen und Meldebescheinigungen, die Mitteilung über Kfz-Verkäufe sowie die Hundesteueran- und abmeldung umgesetzt. Voraussetzung für die Nutzung ist die freiwillige Registrierung, die auch jederzeit wieder gelöscht werden kann. Einmal registriert, kann das Servicekonto für sämtliche Kommunalverwaltungen im Heidekreis genutzt werden. Und das ist einer der Vorteile der gemeinsam genutzten Plattform im Landkreis. Der digitale Draht in die Verwaltung lohnt sich dabei für beide Seiten. Porto, Postläufe, Druck- und Kopierkosten können neben Wartezeiten vor Ort sowie Fahrtwegen aufseiten der Bürgerinnen und Bürgereingespart werden. Das Bürgerportal des Heidekreises ist unter https://openkreishaus.heidekreis.de zu erreichen.