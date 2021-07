Beirat stellt Programm vor

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt öffnet wieder sein Büro

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 8. Juli, um 10 Uhr startet der SBbR die neue Saison mit einem gemeinsamen Frühstück in der Lindenwirtschaft in Buchholz. Anmeldung bis 4.Juli erforderlich unter Telefon (0 50 71) 13 94. Am 15. Juli von 10 bis 12 Uhr findet das Computercafe in der Hauptstraße 4 statt. Um 16 Uhr ist bunter Nachmittag mit Heidi Weber.

Am 22. Juli von 10 bis 12 Uhr ist um 16 Uhr Spielenachmittag im Computercafé.

Am 29. Juli gibt es eine Veranstaltung zum Erstellen einer Checkliste und eines Ordners mit allen erforderlichen Unterlagen für die Hinterbliebenen im Todesfall.