Benefizkonzert in Lindwedel

Moderator Mario Buletta führt durchs Programm

Lindwedel. Am Anfang des Jahres 2019 gibt es das 9. Neujahrs-Benefizkonzert im Gemeindezentrum Lindwedel. Dazu lädt die Kirchengemeinde St. Laurentius ganz herzlich am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr ins Gemeindezentrum Lindwedel, Am Markt 5, ein. Der Eintritt ist kostenlos. Durch das Programm führt auf seine kurzweilige und tiefsinnige Art Moderator Mario Buletta. Die Laurentius-Singers mit Clara Strutz, die auch im Duo mit Begleitung singen wird, die Akkordeongruppe bestehend aus drei Jugendlichen, TriOlé aus Lindwedel und das Duo Sebastian und Fabian Baumert mit ihren Akustikgitarren werden den Abend abwechslungsreich gestalten. In einer Pause ist bei Laugengebäck, Apfelpunsch und weiteren Leckereien Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des Neujahrskonzertes in Lindwedel wird in diesem Jahr für die sogenannten Steege-Fenster, die vom gleichnamigen Künstler für den Sakralraum im evangelischen Gemeindezentrum entworfen wurden, gesammelt. Die neuen Fenster sollen mit Spenden finanziert werden.