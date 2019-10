Beratung und Unterstützung für ältere Menschen

Schwarmstedt. „Hätte ich das gewusst, hätte ich mich viel eher an Sie gewandt“. Die Aussage zeigt, dass manchmal wertvolle Zeit verloren geht, bis ratsuchende Senioren die richtigen Ansprechpartner und Hilfen gefunden haben. Die Seniorenlotsinnen Hanna Engehausen, Magret Hartmann und Ingrid Schneider können da Unterstützung bieten und erste Ansprechpartner sein für ältere Menschen und deren Angehörige

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen dabei folgende Fragen: Welche Angebote für ältere Menschen gibt es in meiner Gemeinde? Wo finde ich Gleichgesinnte in meinem Alter? Was tun bei Pflegebedürftigkeit? Was kann ich beantragen und wo? An welche Institution wende ich mich? Telefonisch erreichbar sind die Seniorenlotsinnen unter folgender Telefonnummer: Hanna Engehausen, Telefon (0 50 71) 23 18; Margret Hartmann, Telefon (0 50 71) 91 28 39 und Ingrid Schneider, Telefon (0 50 73) 4 67.