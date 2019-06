Beratungsangebot der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Familie und Beruf zu vereinbaren, gehört ganz selbstverständlich zur Lebensplanung von Frauen. Das berufliche Comeback nach einer Phase der familienbedingten Berufsunterbrechung ist nicht immer einfach. Nicht einmal der schnelle Wiedereinstieg nach der Elternzeit garantiert eine reibungslose Rückkehr in den Beruf. Hinzu kommt die Mehrbelastung durch Familie und Haushalt, schließlich muss eine zufriedene Lösung hinsichtlich der Kinderbetreuung oder auch der Pflege von Angehörigen gefunden werden. Die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unterstützt Frauen durch eine kompetente, unbürokratische und vertrauliche Beratung. Es wird gezielt auf individuellen Fragen und Lebenssituationen eingegangen und gemeinsam nach Lösungen gesucht.

Zu persönlichen Einzelgesprächen wird beraten zu Fragen nach: Wiedereinstieg nach Elternzeit oder der Pflege von Angehörigen; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Analyse von Arbeitsmarktsituationen; Weiterbildung und Qualifizierungen; Berufliche Neuorientierung und Weiterentwicklung; Hilfestellung bei Bewerbungsunterlagen und -strategien; berufliche Selbstständigkeit; finanzielle Fördermittel.

Die Beratung ist kostenlos und findet in vertraulichen Einzelgesprächen im Landkreisgebäude, Harburger Straße 2 in Soltau statt. Interessierte können gern einen Termin vereinbaren telefonisch unter (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail koostelle@heidekreis.de.