Berufsinformationstag an der KGS

Schwarmstedt. Zum zwölten Mal findet an der KGS Schwarmstedt der BIT, der Berufsinformationstag, statt. Am Mittwoch, 23. Januar werden Schüler in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr die Möglichkeit haben, in vier geschlossenen Foren bei 37 verschiedenen Betrieben vorbeizuschauen und sich über Ausbildungsberufe zu informieren.Zum anderen haben die Betriebe die Möglichkeit, potenzielle Lehrlinge kennen zu lernen.Es nehmen Schüler der achten, neunten und zehnten Hauptschulklassen, der achten, neunten und zehnten Realschulklassen und der neunten und zehnten Gymnasialklassen teil, die vorher ihre Wünsche nennen konnten. Die Organisation des BIT übernimmt wie gewohnt eine Schülerfirma unter der Leitung des Fachbereichsleiters Arbeit-Wirtschaft-Technik Kay Kretzer.