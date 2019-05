Besonderer Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr lädt die evangelisch-lutherische St.-Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem ganz besonderen Gottesdienst in der Ostenholzer Kirche. Es ist der fünfte Gottesdienst der Reihe „Aus-Zeit“. Diesmal hat sich das Gottesdienst-Team das Thema „Hände“ ausgesucht. Die Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz feiert alle zwei Monate an einem Sonntagabend die Gottesdienste der Reihe „Aus-Zeit“, in denen besondere kreative, meditative und musikalische Akzente gesetzt werden. Jeder Gottesdienst stellt ein anderes Thema in den Mittelpunkt. Im Anschluss gibt es bei einem Imbiss und kühlen Getränken die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.