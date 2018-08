Besonderer Gottesdienst

Auszeichnung durch kreative und meditative Akzente

Heidekreis. Am kommenden Sonntag, 26. August, um 18 Uhr lädt die evangelisch-lutherische St.-Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz ein zu einem besonderen Gottesdienst in der Düshorner Kirche. Es ist der erste aus einer geplanten Reihe mit dem Titel Aus-Zeit. Alle zwei Monate soll jeweils am vierten Sonntag um 18 Uhr wechselweise in Düshorn und Ostenholz ein Gottesdienst gefeiert werden, der sich durch besondere kreative, meditative, interaktive und musikalische Akzente auszeichnet und im Anschluss zu gemütlichem Beisammensein mit Imbiss einlädt. Vorbereitet wird er von einem Team aus Ehrenamtlichen gemeinsam mit Pastor Bernd Piorunek. Eingeladen zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten. Besonders möchte der Kirchenvorstand, der das Konzept entwickelt hat, die mittlere Altersgruppe erreichen, die sonst im Gottesdienst kaum vertreten ist. Die Reihe Aus-Zeit soll das gottesdienstliche Leben der Gemeinde ergänzen und bereichern. Jeder einzelne Gottesdienst wird ein zeitgemäßes Thema in den Mittelpunkt stellen. Im ersten Gottesdienst geht es um die Frage, wo die persönlichen Wurzeln jedes Einzelnen liegen.